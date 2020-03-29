اتحاد الجمعيات الأهلية: توزيع مساعدات رمضان للأسر المتضررة من كورونا

قال طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنّه وفقا لتوجيهات وزير الأوقاف بالإسراع في توفير مساعدات شهر رمضان للأسر الأكثر احتياجا لمواجهة الظروف الراهنة، بدأت الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة التضامن، توفير احتياجات الأسر وفقا لقاعدة البيانات المتوفرة لديها وحسب ظروف وإمكانيات كل جمعية.

وأضاف عبدالقوي، لـ"الوطن"، أنّ وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وجّهت بحشد الموارد بين الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات في القرى التي بها أسر أصيبت بفيروس كورونا، ووسائل دعم الأسر المتضررة من الأزمة، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل.

من جانبها، أعلنت وزارة التضامن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرف عمليات بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لتنسيق جهود مساعدة الأسر المتضررة وتقديم الخدمات اللازمة لهم، بالتنسيق مع وزارات الصحة والتنمية المحلية والداخلية، كما وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع تصور شامل لتقديم المساعدات على المستويات كافة.