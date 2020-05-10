"الأورمان" توزع 2100 كرتونة غذائية بقرى الأقصر

وزعت جمعية الأورمان بالتعاون مع شركة حديد الجارحي 2100 كرتونة مواد غذائية، على الأسر غير القادرة والأولى بالرعاية في محافظة الأقصر.

وجرى تقديم المساعدات في قرى نجع الطويل والندافين مركز الطود، والمعلا والدير وتوماس 3 وطفنيس والعضايمة مركز أسنا، والرزيقات والمحاميد مركز أرمنت، والضبعية وحاجر المريس مركز القرنة، والزينية مرمز الأقصر.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية مستمرة في توزيع كراتين مواد الغذائية في محافظة الأقصر، تزامنا مع شهر رمضان الكريم على الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح مدير عام الأورمان، أن جرى توزيع 14 ألف كرتونة مواد غذائية في جميع عزب ونجوع المحافظة، بالإضافة إلى توزيع 20 ألف كيلو لحوم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.