حملات مفاجئة لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق بقرى أبوقرقاص بالمنيا

طالب العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، رؤساء الوحدات القروية بتكثيف حملات التوعية بالقرى وعلى مواقع الإنترنت والتواصل الإجتماعي من خلال المنشورات والبانرات واللوحات الإرشادية الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها للحماية من الإصابة وزيادة الوعي الصحي للعاملين والمواطنين، وشن حملات يومية مفاجئة على كافة الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ قرارات وإجراءات غلق صالة جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات وما يُماثلها من المحال والمنشآت.

جاء ذلك خلال اجتماع بالوحدة المحلية لمتابعة تنفيذ القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

أكد "أبو كريشة" على تشكيل فرق عمل تحت إشرافه لمواجهة الأزمة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن وتذليل كافة العقبات، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت الحكومية والمنشآت العامة والتعليمية وأماكن صرف العمالة الغير منتظمة والمواقف ومحطات السكك الحديدية والنقل المختلفة ودور العبادة وجميع الشوارع بالمدينة والقرى ومتابعة حصر احتياجات المستشفيات وإتمام كافة الاستعدادات لمواجهة أي طارئ والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة وبخاصة الأماكن العامة التي يتردد عليها المواطنين، ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات.

وشدد رئيس المركز علي متابعة إغلاق الملاعب ومراكز الشباب بالقرى ومراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي، وغلق وصالات الجيم والأسواق والسويقات بالمدينة والقرى والتعامل بحسم وحزم مع المخالفين والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات بالوحدة المحلية للوقوف على كافة المستجدات وتنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

كما أكد علي ضرورة تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار ومنع الاتجار في المواد الغذائية وتوفيرها بالأسواق ووصول الدعم لمستحقيه.