باستثناء القرى.. أهالي مدن المنيا يأكلون ألف طن لحوم حمراء شهريا

7461 رأس ماشية ذُبحت داخل مجازر المنيا خلال شهر أبريل الماضي... رقم رسمي أعلنته مديرية الطب البيطري بالمحافظة قبل يومين، ويمكن من خلاله معرفة كمية اللحوم التي يتناولها الأهالي في المدن فقط دون الريف خلال شهر واحد.

جميع قري المحافظة تذبح رؤوس الماشية خارج المجازر، أما محال الجزارة في المدن فتعتمد علي المجازر الحكومية، ومنها دلجا بمركز ديرمواس، ودروة وقلندول ونواي بملوي، وأتليدم بأبوقرقاص، وبني أحمد والمطاهرة وتله بالمنيا، وسمالوط وقلوصنا والبيهو بسمالوط، وصندفا ببني مزار في عملية الذبح.

وبإجراء عملية حسابية يتضح أن متوسط صافي الذبيحة الواحدة بعد التشفية يبلغ نحو 130 كيلو جرامًا، إي أن إجمالي كمية اللحوم الصافي من ذبح 7461 رأس يبغ نحو 969930 كيلو أي مايقارب 1000 طن شهريًا في المدن فقط.

أما في القري فجميع الجزارين يذبحون رؤوس الماشية بمعرفتهم دون الاعتماد على المجازر الحكومية، في الوقت الذي نجد فيه عدد سكان القري بالمحافظة يمثلون أكثر من 70% من تعداد المحافظة التي يقارب عدد سكانها 6 ملايين نسمة.

وتواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، جهودها لمتابعة الأسواق خلال شهر رمضان، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، حيث حررت المديرية 17 محضرًا خلال التفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم.

وأوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات أسفرت عن تحرير 17 محضرًا متنوعًا ما بين لحوم غير صالحة، ووزن غير صالح، مضيفاً أنه بالتوازي مع الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، يتم تعقيم وتطهير المجازر بشكل مستمر، إضافة إلى تطهير جميع المنشآت الحيوية.