الصحة الكويتية تتسلم 20 سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع حالات كورونا

تسلمت إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة الكويتية، اليوم، 20 سيارة إسعاف جديدة مجهزة بالكامل للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بتبرع من جمعية صندوق إعانة المرضى الكويتي.

وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، في تصريح صحفي، إن سيارات الإسعاف الجديدة مجهزة لدخول الخدمة مباشرة، وذلك لتمكين الوزارة من مسايرة الزيادة المضطردة في الحالات المصابة.

وثمن الشيخ باسل الصباح الدعم اللوجيستي والأنشطة الخيرية والإنسانية والتوعوية التي تقدمها الجمعية لوزارة الصحة وللأشخاص في المحاجر الصحية ولشرائح المجتمع المختلفة لمكافحة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة "صندوق إعانة المرضى" الدكتور محمد الشرهان، استمرار جهود الصندوق لدعم ومساندة وزارة الصحة وقطاعات الدولة المختلفة لاحتواء جائحة كورونا.

وأشار الشرهان، إلى التعاون الدائم بين الجمعية وإدارات وزارة الصحة، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المستمرة داخل المستشفيات والمراكز الصحية لصالح المرضى عموما، والمرضى المعوزين على وجه الخصوص.