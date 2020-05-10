المسلسلات الأكثر تغريدات عبر حسابات رواد تويتر.. "البرنس" في الصدارة

أعلن موقع "تويتر" أسماء المسلسلات الرمضانية التي حظت بتغريدات عديدة عبر الموقع منذ انطلاق عرضها.

وتصدر مسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي، ومن بطولة الفنان محمد رمضان، القائمة، تلاه المسلسل السعودي "مخرج 7"، ثم برنامج "قلبي اطمأن"، وبعده برنامج "رامز مجنون رسمي"، فيما احتل مسلسل "أم هارون" المركز الخامس، وأعقبه مسلسلي "خيانة عهد" و"الاختيار".

أما المشاهير الأكثر نشاطاً على تويتر، فجاءوا على النحو التالي: