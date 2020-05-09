محمد ثروت يفتتح العشر الأواخر بـ"مناجاة شهر رمضان":نافذة لشباب الإنشاد

‎المناجاة، مدرسة الإنشاد الديني بقيادة محمد ثروت، تعود مرة ثانية، وتضم أصواتا من نجوم الساحة ومن شباب المنشدين، وذلك بعد نجاح الحفل الأول تحت عنوان "مناجاة النصف من شعبان" والذي أعاد الفنان محمد ثروت، للغناء كأول حفل "أونلاين" للإنشاد الديني عبر يوتيوب، في العالم، إذ قرر "ثروت" أن يطلق النسخة الثانية منه تحت عنوان "مناجاة شهر رمضان المعظم".

‎وكان حفل "مناجاة النصف من شعبان" قد تصدر ترند يوتيوب، في مصر والعالم العربي بأكثر من مليون مشاهدة لايڤ وآلاف التفاعلات والتعليقات ليضع الفنان محمد ثروت، مع المنشدين إيهاب يونس ومصطفى عاطف ووائل الفشني، في بؤرة الاهتمام الجماهيري، ويتيح وصول الفن الرفيع إلى دوائر وشرائح عمرية مختلفة من الجنسين تتعرف عليه لأول مرة.

‎ومن جانبه صرح محمد ثروت، في بيان، بأن حفلات الـ"أونلاين" تعطي مساحة للتفاعل بين الفنان وجمهوره من خلال التعليقات الحية أثناء الحفل، كما أنها تتيح الفرصة لإبراز مواهب شباب المنشدين، وهي تعتبر بمثابة نافذة للإنشاد الديني للمشاركين من الشباب.

وأضاف "ثروت" أن فقرة المناظرة الصوتية في الحفل تتجلى فيها إمكانيات الأصوات المختلفة حيث تكون الفرصة لكل فنان ليخرج أفضل وأجمل ما لديه.

‎وشاركه الشيخ إيهاب يونس، الرأي بأن حفلة "مناجاة النصف من شعبان" كانت من أهم وأكبر حفلات الإنشاد الديني فى الوطن العربي والإسلامي، وأن دعم الجمهور لفكرة المناجاة وتشجيعه هو السبب الرئيسى لاستمرارية الفكرة لإحياء الأجواء الرمضانية الروحانية في نفوسنا، خاصة مع إغلاق المساجد لأول مرة، وشعور كل منا بالعزلة في بيته.

كما أشاد المنشد مصطفى عاطف، بالعمل مع الفنان محمد ثروت، قائلا إن وجوده بجانبنا من أهم أسباب النجاح والحماس الذي شاهدتموه بالمناجاة، فمنذ الصغر تربينا وكبرنا على صوت هذا الفنان العظيم، الذي يعتبر أستاذا كبيرا ومدرسة رائدة في الإنشاد، وأظنني محظوظا بشرف الغناء معه والتعلم على يده أمام المسرح وفي كواليس الحفل.

‎ودعا المنشد محمود هلال، جمهوره، إلى مشاهدة ليلة المناجاة والتعايش مع الروحانيات الدينية، داعيا الله أن يرفع عنا البلاء.

وصرح المنشد وائل الفشني، صاحب تتر مسلسل الاختيار، بأن النجاح الكبير الذي حققه حفل المناجاة كان "وش السعد عليه" وسبب ترشيحة لـ"متدمعيش يا أمة"، وأعرب عن فخرة الكبير بالإنشاد الديني وسط مجموعة من عمالقة المناجاة على رأسهم الفنان محمد ثروت.

‎وأعرب الفنان أحمد سعد، عن سعادته بالمشاركة في أكبر حفل إنشاد ديني خلال شهر رمضان المعظم، مؤكدا أن المشاركة في تلك الأجواء الرمضانية شرف كبير لأي فنان مصري، خاصة وأن هذا الشهر الكريم له طقوس خاصة في وجدان الجميع، معبراً عن سعادته وشكره للفنان محمد ثروت، على إقامته هذا الحدث الروحاني المهم.

وسينطلق الحفل هذه المرة عبر قناة "مستقبل وطن" على يوتيوب (MWPRODUCTIONSOFFICIAL ) ليلة الخميس المقبل 21 رمضان، في بداية العشر الأواخر من الشهر الفضيل، حيث يجتمع المنشدون الستة في ليلة لا تتكرر من الابتهالات والأدعية ومدح الرسول والتضرع إلى الله.