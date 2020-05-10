شاهد.. سائق شاحنة الوقود المشتعلة بالعاشر من رمضان يروي تفاصيل الواقعة

قال الحاج طلعت، سائق شاحنة وقود، والذي أنقذ سكان العاشر من رمضان من كارثة بعد اشتعال النيران بشاحنة الوقود، إنه يعمل على هذه الشاحنة منذ 20 عامًا، معقبًا: "دخلت محطات مصر كلها لتفريغ وقود بها أول مرة أشوف النار اللي شوفتها امبارح دي".

وأضاف "طلعت"، خلال تصريحات له عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أنه بمجرد رؤيته للنيران مشتغلة استقل السيارة للابتعاد بها بعيدًا عن المنطقة السكنية، وتوجه بها لمنطقة صحراوية، وتركها والنيران مشتعلة بها لحين وصول الحماية المدنية والتي استمرت في إطفاء النيران المشتعلة لمدة 3 ساعات، موضحا بأن هناك خسائر حرق طلمبتين، واحتراق الشاحنة وتعطلها عن العمل.

واندلع فجر اليوم حريق هائل في مقطورة وقود بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارًا، يفيد بتلقي بلاغ بنشوب حريق في مقطورة وقود بمحطة وقود بالمجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان.

وتم الدفع بأكثر من 15 سيارة إطفاء لمباشرة الواقعة، وتبين اندلاع الحريق في مقطورة وقود أثناء تزويد المحطة بالكميات اللازمة، وجري التدخل لإبعاد المقطورة عن المحطة، دون أن تمتد النيران إلى داخل المحطة.