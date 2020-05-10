خالد الصاوي لـ"الوطن": الفن أنقذني من الإلحاد والإدمان والإجرام

قال النجم خالد الصاوي، إنَّه اقترب من كل المناطق الملتهبة على مدار سنوات عمره، ومنها الجنون والإلحاد والإجرام والعنف السياسي.

وأضاف "الصاوي"، لـ "الوطن"، أنَّ الله أنقذه أولاً وأخيراً من كل هذه الأفكار والمعتقدات، متابعاً: "الفن أنقذني أيضاً من طريق الإدمان والإرهاب، حيث كان المسرح والشعر والتمثيل بمثابة علاج نفسي لي".

وفي سياق مختلف، أوضح الفنان أنَّه قارب علي الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل ليالينا 80 للمخرج أحمد صالح، حيث يتبقي له أيام عدة وينتهي من تصوير مشاهده بالكامل.

ويشارك في بطولة ليالينا 80 غادة عادل، إياد نصار، صابرين، ميدو عادل، محمد علي رزق، نهي عابدين وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح.