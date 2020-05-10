أسيوط تكثف أعمال تعقيم المدارس ومنافذ صرف منحة الـ500 جنيه

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، من مكاتب البريد والبنوك الزراعية وماكينات الصرف الآلي، وكذلك أثناء تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس والإدارات التعليمية، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ أن العمل جارٍ على قدم وساق بكافة مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال العمالة غير المنتظمة لصرف منحة الـ500جنيه التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا، وكذلك استقبال التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور في المدارس والإدارات التعليمية لتسليم المشروعات البحثية المقررة.