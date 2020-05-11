تقرير يكشف: 50% من العرب يعانون من الشح المائي

كشف تقرير للمجلس العربي للمياه، أن الأمن المائى يشكل أحد أهم ركائز الأمن القومي العربي، خاصة في ضوء التحديات الطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي تواجه المنطقة على المستويين الوطنى والقومي، موضحا أن البلدان العربية لديها مشكلة خاصة بمواردها المائية، وفيما يلي نوضح في نقاط الوضع المائي العربي في ظل تلك التحديات.

1- %50 من سكان المنطقة العربية يعيشون في مناطق الشح المائي.

2- المنطقة العربية لديها 1% من المياه العذبة على مستوى العالم.

3- نصيب الفرد العربى من المياه يقل بشكل ملحوظ بسبب ثبات المورد المائي وزيادة عدد السكان.

4- بلغ نصيب الفرد عام 1950 من المياه 12050 مترا مكعبا، وانخفض في عام 2000 إلى 7310 أمتار ومن المتوقع أن ينخفض عام 2035 إلى 5220 مترا مكعبا.

5- تواجه المنطقة تحديات مائية متعددة وغير مسبوقة تؤثر على استقرارها وتهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

6- تشير الأدلة إلى أن التغيرات المناخية تتزايد وكذلك تأثيرها السلبى على توافر المياه.

7- البلاد العربية تتميز بمناخ جاف لا يوفر إلا نسبة قليلة من المياه العذبة المتجددة.

8- الاحتياجات المائية لجميع الأنشطة الحالية والمستقبلية تعتبر تحديا حقيقيا يعتمد على دقة التعرف على الاحتياجات المائية، وترشيد استخدام الموارد المتاحة والمحافظة عليها.

9- يوجد 12 دولة عربية تعتمد على الموارد المائية الخارجية مما يتطلب ضرورة بناء علاقات سياسية بين تلك الدول والدول الأخرى المتشاطئة في أحواضها.

10- حوالي 65% من الاحتياجات المائية تأتي من خارج الوطن العربي.