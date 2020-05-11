حظك اليوم الاثنين 11-5-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل مخلص على المستوى العاطفي، ومخلص في عمله، ولا يستطيع أن ينجز أعماله دون دقة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ما يجعلك تميل للعصبية، لا تدع تفاصيل تافهة تسبب لك الإحباط.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد اللباقة والإقناع في عرض آرائك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.