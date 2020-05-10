رئيس جامعة بني سويف يطمئن على توفير احتياجات حالات كورونا

اطمأن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، على توافر كل احتياجات حالات عزل فيروس كورونا المتواجدين بالمدينة الجامعية للطالبات شرق النيل بعد أن تم تشغيلها كمقر لاستقبال الحالات الإيجابية المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج.

وتواصل "منصور"، مع القائمين على تشغيل المدينة الجامعية من الخارج ليطمئن على توافر كل الاحتياجات، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم كل الاحتياجات لانتظام سير العمل داخل المدينة متمنياً الشفاء العاجل للمصابين وعودتهم إلى أسرهم في أقرب وقت.

يذكر أن جامعة بنى سويف جهزت كل المدن الجامعية بشرق النيل والتي تبعد عن التجمعات السكانية، وجرى تعقيمها وتطهيرها لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا وفي حالة مستقرة ولا تحتاج لدخول المستشفيات وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي.