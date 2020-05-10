علي جمعة: ثعبان النبي موسى كان يتسع لدخول فرعون بأكمله

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن النبي موسى عليه السلام توجه إلى فرعون لدعوته إلى الله وتنجية بني إسرائيل.

وأشار "جمعة"، أن النبي موسى دخل على فرعون وهو في مرحلة الدليل والبرهان على أنه رسول من الله، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، موضحًا أن فرعون كان يعلم أن ما حدث حقيقة ومعجزة، ولكنه اتهم "موسى" بالسحر، ما أثار دهشة وتعجب نبي الله.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن ثعبان سيدنا موسى لم يكن ثعبانًا عاديًا، وإنما ثعبان مبين، لافتًا: "فم الثعبان وهو مفتوح يصل للسقف، وكان فم الثعبان يتسع لدخول فرعون بأكمله".

وأوضح أن "فرعون" قرر إحضار سحرة لمواجهة سحر "موسى"، وكان بر مصر في هذا الوقت يربي السحرة تربية الطباق، أي "تربية مدارس داخلية"، موضحًا أن الكاهن أعلى من الساحر، ليس لكونه متعلمًا فقط ولكن أيضًا بسبب الكفاءة.