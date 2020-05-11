حظك اليوم الاثنين 11-5-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء لا يحب الروتين، ويبتعد عن تكرار أحداثه خلال الأيام، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات والوقت مناسب للبيع والشراء وأيضا للتطور والتغيير والقيام بخيارات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تتمتع بشعبية كبيرة وحضور أخاذ وتمر بتجارب تفيدك وتجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.