50 ألف جنيه رسوم.. تعرف على شروط الأعلى للإعلام لترخيص موقع إلكتروني

اشترط نموذج طلب ترخيص موقع إلكتروني للأشخاص الطبيعيين، الذي أعلنه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، أن يتضمن اسم المالك واللقب والجنسية، ورأسمال الموقع الإلكتروني، واسم المواقع الإلكترونية المملوكة وعددها وتخصصها، ومقر إدارة الموقع الإلكتروني والمحل القانوني.

كما تضمن اسم الموقع الإلكتروني، نوعه وأغراضه والخطة التسويقية للموقع وطرق تمويله ومصادر التمويل وسياسته التحريرية وسياسته الإعلانية، وفئة الجمهور المستهدفة والعلامة التجارية واسم المفوض للتعامل مع المجلس الأعلى ولقبه وجنسيته.

ويرفق بالنموذج صورة السجل التجاري، وصورة البطاقة الضريبية وصورة من مستندات إثبات الشخصية للمالك أو الملاك، وبيان بالموازنة وشهادة تسجيل معتمدة بشأن ملكية العلامة التجارية للموقع الإلكتروني، وتقديم تعهد يتضمن آلية منع بث المحتوى الضار بالوسيلة وموقعها الإلكتروني، وسرعة الاستجابة وصورة من عقود ملكية أو إيجار مقر إدارة الموقع الإلكتروني، ومكان حفظ نسخة الخوادم مثبتة التاريخ بالشهر العقاري، وإيصال سداد رسم مقداره 50 ألف جنيه مصري.

للاطلاع علي نصوص اللوائح كالتالي:

نموذج 10 طلب ترخيص موقع إلكتروني أشخاص طبيعية هنــا

نموذج 11 طلب ترخيص موقع إلكتروني شركات هنــا

نموذج 12 طلب ترخيص موقع إلكتروني أشخاص اعتبارية عامة وجهات علمية وبحثية وثقافية هنــا

نموذج 13 طلب ترخيص موقع إلكتروني أحزاب سياسية هنــا

نموذج 14 طلب ترخيص موقع إلكتروني نقابات وجمعيات واتحادات وأندية هنــا

نموذج 15طلب ترخيص موقع إلكتروني حاصل على ترخيص أجنبي هنــا