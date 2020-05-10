صور.. مصرع زعيم تشكيل عصابي هارب في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بأسيوط، قيام (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة- مُقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "إتجار فى الأسلحة النارية والذخائر"، ومحكوم عليه بالإعدام غيابياً في قضية "قتل عمد") بتزعم تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر ضم (7 عناصر إجرامية - من بينهم اثنين مطلوب التنفيذ عليهما في 2 حكم بالسجن المؤبد لكل منهما) مُتخذين من محل إقامته بدائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأموريات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزي وإدارة البحث الجنائي بمديريتي أمن "أسيوط - سوهاج" مدعومين بمجموعات قتالية، ولدى وصول القوات أطلق عناصر التشكيل أعيرة نارية تجاهها على الفور أحكمت القوات التعامل حتى تم إسكات مصدر النيران وأمكن ضبطهم، وتبين إصابة زعيم التشكيل بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة ومصرعه أثناء نقله للمستشفى، وكذا إصابة أحد أفراد التشكيل بطلق ناري بالساق اليسرى، وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة اللازمة.

وعُثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية - 11 خزينة - كميات كبيرة من الطلقات لذات العيار- فرد رصاص) ، كما تم ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمنزل العنصر الإجرامى المذكور عُثر بداخلها على (أجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع ، وأدوات التصنيع).كما تم تأمين تنفيذ عدد (24) قرار إزالة من بينها (منزلين "خاصين بزعيم التشكيل الإجرامى المذكور") بدائرة المركز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.