حظك اليوم الاثنين 11-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الميزان أنّه حساس وشاعر، كما أنّه محب للإثارة والمخاطرة والمغامرة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ما يجعلك تميل للعصبية وعليك أن تتفادى مصادر الإزعاج خاصة في نطاق العائلة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض ممن تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان المطرب اللبناني ملحم زين، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.