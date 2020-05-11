عز الدين نجيب يطرح مقترحا لحل لأزمة احتياجات الفنانين التشكيليين

طرح الناقد والفنان التشكيلي عزالدين نجيب، ملاح الاقتراح الخاص بحل أزمة الفنانين، تحت رعاية نقابة الفنانين التشكيليين، موضحا: "أعرض اقتراحا عمليا لحل أزمة الفنانين وذلك بمشروع يمكننى الإسهام ماليا فى تكاليف إنشائه، وأرى أنه يلبى احتياج كل فنان منتج من زملائى أعضاء النقابة، وأعلن التزامى بدعمه بما يكفى لإعطائه قوة الدفع الأولى للانطلاق".

وأضاف أن المشروع هو إنشاء كشك بحديقة النقابة كمنفذ لبيع الخامات الفنية اللازمة لكل فنان، بعد استيرادها من الخارج، مستفيدين من الإعفاء الجمركي للنقابة حسب القانون، من ألوان وأحبار وأوراق وألواح جرافيك وأدوات للتصوير والحفر والنحت، نظرا لارتفاع أسعارها فى المنافذ التجارية بدرجة غير معقولة تتجاوز قدرات الأغلبية العظمى من الفنانين، خاصة من الشباب ومن توقفت حركة بيع الأعمال الفنية أمامهم منذ بداية جائحة كورونا وحتى أجل غير معلوم، ما يعجزهم عن إيجاد موارد مالية للشراء بهذه الأسعار الخرافية، التى يتربح بها التجار ومستغلو الأزمات بدرجة فاحشة.

وتابع "نجيب" عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: وإلى جانب ذلك أقترح توفير ركن فى الكشك المذكور لعرض نماذج من الشاسيهات وبراويز اللوحات بأشكال مختلفة وأسعار معقولة، حيث بلغت أسعارها فى السوق التجارية أرقاما مهولة، وذلك بعد الاتفاق مع ورشة مناسبة سعرا وجودة لتصنيعها بأسعار فى متناول أغلب الأعضاء بعد الاتفاق عليها مع النقابة بسعر المتر، وإنى على ثقة بأن المشروعين سيوفران للفنان فروقا هائلة عما يدفعه حاليا للورش والمحلات التجارية، حتى بعد تسديد مصاريف التأسيس وأجور العاملين وتكاليف النقل وخلافه، بل يمكن أن يدرا نسبة ربح ولو ضئيلة للنقابة لو أحسنت إدارتهما، خاصة مع توفر المكان بغير مقابل والاستفادة من الإعفاء الجمركى ومن الضرائب إن أمكن، وأدعو جميع الزملاء الى التكاتف لتحقيق هذين المطلبين، مع الضغط على مجلس الإدارة لتبنيهما والبدء فورا بعمل دراسة جدوى اقتصادية عنهما تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذهما، وأنا جاهز بالإسهام المادى بنسبة كبيرة من التكاليف، ولا أود الإعلان عن قيمتها حتى لا يساء فهم دوافعها الخيرية، ويمكن فتح باب التبرع لمن يشاء لاستكمال الميزانية المطلوبة.