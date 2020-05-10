مدارس الوادي الجديد تتسلم المشروعات البحثية وسط إجراءات احترازية مشددة

قال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه تابع إجراءات تسليم المشروعات البحثية الطلابية بمدارس المحافظة، وفقا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والذي جرى إعلانه بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، حيث جرى تخصيص اليوم الأحد، للمرحلة الابتدائية، لتلاميذ الصف الرابع، والمرحلة الإعدادية لطلاب الصف الثاني، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا وضمان سلامة أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالقطاع التعليمى.

وأكد صلاح، على تعقيم وتطهير المدارس بصفة منتظمة وارتداء الكمامات والقفازات وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا علي الجميع، وفى نفس السياق تواصل مدارس التربية الخاصة إجراءاتها في استلام المشروع البحثي للطلاب مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة داخل المدارس والحرص الشديد على صحة الطلاب وتعقيم الطلاب بداية من دخول المدرسة وتسليم البحث وحتى الخروج من المدرسة بسلام وحرص العاملين على ارتداء الكمامات والقفازات وتطهير المدرسة بصفة دائمة.