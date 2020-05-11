عبدالحليم.. أول حالة كورونا في الإصابة والشفاء بالإسماعيلية

سجلت الإسماعيلية حتى هذه اللحظة 34 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ شهر مارس وحتى الآن، ومن بين هذه الحالات حالة عبدالحليم أحمد 54 عاما، موظف بشركة الكهرباء، أصيب فى شهر مارس وتم نقله إلى مستشفى العزل ليتعافى ويشفى تماما بعد فترة علاج.

يقول عبدالحليم: "أعمل بشركة الكهرباء ومقيم بالمرحلة الخامسة بالشيخ زايد وأعانى من بعض المشاكل الصحية منها السكر وبتر فى قدمي شعرت بارتفاع فى درجة الحرارة فذهبت إلى مستشفى الكهرباء بالإسماعيلية للكشف وتم تشخيص الحالة على إنها أعراض كرونا وأخذوا منى عينىة طلعت نتيجتها إيجابية فتم تحويلى مباشرة وفى نفس اللحظة لمستشفى العزل، وكنت أول حالة من الإسماعيلية مصابة بالفيروس، وكنت أعيش حياتى بشكل عادى دون أى مشاكل سوى المشاكل الصحية التى أعيشها منذ سنوات وأتناول علاجى بانتظام وخاصة السكر.

ويحكى عبدالحليم أن البداية شعرت بارتفاع فى درجة الحرارة وصلت إلى 38 درجة وفى المستشفى تم عمل تحاليل وإشاعات وكنت أعانى من مشاكل فى الصدر نتيجة التدخين وتم عمل مسحات بالفم والحلق للإشتباة فى حالة كرونا وتم حجزى فى غرفة عزل خاصة بالمستشفى لحين ظهور النتيجة وبعد يومين ظهرت النتيجة وأنا فى حالة ذهول لم أكن أتوقع أن أصيب بفيروس كرونا وكانت المفاجأة التى لم تكن سارة وهى النتيجة إيجابي للفيروس، هذه من أصعب اللحظات التى عشتها فى حياتي وتم إحالتي لمستشفى العزل بعد إنهاء كافة الإجراءات الطبية والوقائية وتم النقل عن طريق إسعاف مجهزومعى فريق طبي من الطب الوقائى ، وفى مستشفى العزل كنت تحت الفحص والعلاج لمدة 15 يوم ثم 15 يوم أخرى وفى كل الفترات علاج وتحاليل وأشعة متواصلة حتى جاء اليوم الذى عادت إلى الابتسامة والأمل مرة أخرى، عندما تم أخذ العينة للتحليل وبعد 12 ساعة كانت النتيجة سلبية لأول مرة ، وتم عمل تحاليل وأشعة اخرى وبعد يومين عينة ثانية خلال الأولى والحمد لله كانت سلبية، هنا سمعت الجملة التى لا يمكن أن أنساها .. مبروك نتيجتك سلبية وهتخرج بكرة".

ويؤكد عبدالحليم أنه تلقى عناية فائقة من جانب أطباء مستشفى العزل ومعاملة متميزة من كافة الأطقم الطبية أو التمريض أو العاملين بالمستشفى الجميع يعرفون جيدا مسؤوليتهم تجاه المريض ويهتمون به ويوفرون له كل الاحتياجات الطبية والدعم النفسى للمريض وخاصة فى اللحظات الأولى من وجودة بالمستشفى.

ويطالب عبدالحليم عبدالواحد المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والبعد عن التزاحم للوقاية من المرض لأن اللحظة التى يقضيها الإنسان وهو خائف ومرعوب ولا يعرف إذا كان سوف ينجو من هذا الوباء أم لا تساوى كنوز الدنيا وأهالينا وأحبائنا يستحقون أن نخاف عليهم.