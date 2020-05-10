"ستاندرد آند بورز" : البنوك الخليجية لديها قدرة على امتصاص صدمة كورونا

قالت مؤسسة "ستاندرد آند بروز" العالمية للتصنيف الائتماني أن البنوك الخليجية لديها قدرة قوية على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا، بفضل مخزون وفير من الاحتياطي النقدي، التي نجحت في بنائه على مدار الأعوام الماضية.

وأوضحت المؤسسة، في مذكرة بحثية أوردتها شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن بنوك منطقة الخليج قادرة على استيعاب خسائر في الائتمان الجديد بما قد يصل حجمه إلى 36 مليار دولار أمريكي قبل البدء باستنفاذ قواعد رأس المال، وهو ما يضعها في موقف قوي يمكنها من مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة الناجمة عن أزمة كورونا.

وأضافت أن البنوك الخليجية تتمتع بقدرة عالية على تحقيق الأرباح بدعم نسب كبيرة من الودائع غير المحملة بالفوائدة ، ومصادر مستدامة للإيرادات مقترنة بكفاءة تشغيلية عالية.

وأوضحت أن القطاع المصرفي بمنطقة الخليج قادر أيضا على استيعاب صدمات مالية يقدر حجمها بنحو 2.7 أضعاف حجم متوسط خسائر الائتمان السنوي، كونه يتمتع باحتياطات نقدية وفيرة ستساعده على مجابهة التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا.

ورأت مؤسسة "ستاندرد آند بروز "أن البنوك السعودية الأكثر مرونة من بين نظرائها الخليجية من حيث قدرتها على امتصاص صدمة كورونا .

وأشارت إلى أن الأمر قد يستغرق 3 أعوام قبل أن نرى الخسائر الاتئمانية تتدفق إلى البيانات المالية للبنوك الخليجية.