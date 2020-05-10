والي الجزيرة بالسودان في عزل منزلي لمخالطته مصابا بكورونا

أعلنت أمانة حكومة ولاية الجزيرة، وسط السودان، أن اللواء الركن أحمد حنان صبير والي الولاية المكلف دخل في عزل منزلي، نتيجة لمخالطته شخصا أثبت الفحص الطبي إصابته بفايروس كورونا.

وقالت أمانة حكومة ولاية الجزيرة، في بيان اليوم، إن الوالي يمارس مهام عمله من مكان العزل عبر وسائل التواصل المختلفة، لافتة إلى أن حالته الصحية جيدة.ودعا والي الجزيرة المواطنين إلى الالتزام باتباع إرشادات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.ويبلغ العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان 1164 حالة، بينها 45 حالة في ولاية الجزيرة.