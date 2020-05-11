خلال مايو.. جامعة القناة تنظم دورتين تدريبيتين لأعضاء هيئة التدريس

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة، استمرار الجامعة في تنمية مهارات وقدرات العاملين بصفة عامة، وأعضاء هيئة التدريس بشكل خاص، مشيرة إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لتداعيات فيروس كورونا.

وأوضح الدكتورمحمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و المديرالتنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، أن الدورات يتم تنفيذها عبر منصة التعليم الإلكتروني، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية تتضمن العديد من الأنشطة التدريبية، حيث يتم تقييم المتدربين من خلال اختبار متعدد في نهاية البرنامج.

ومن ناحيتها، أوضحت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس، أن المركز يقدم خلال النصف الثاني من مايو دورتي التحليل الإحصائي للبيانات، و هي دورة أساسية تتبع جدارة البحث العلمي، و تستهدف جميع الفئات.

وأوضحت أن الدورة تعقد في الفترة من 17-19 مايو الجاري ، ويقوم بالتدريب بها الدكتور عبد الغفار أبو السعود المدرب المعتمد ومدير مركز النشر العلمي بالجامع، بينما تُعقد دورة نظم إدارة التعلم الإلكتروني يومي الأربعاء والخميس 20، 21 مايو الجاري، وهي دورة أساسية تتبع جدارة التدريس والتعلم، وتستهدف المدرس والأستاذ مساعد، ويحاضر بها الدكتور تامر حسنين حامد المدرب المعتمد ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، نائب مدير وحدة النحول الرقمي

وأوضحت مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس أنه سيتم غلق رابط التسجيل فور الوصول للعدد المستهدف من المشاركين، علمًا بأن دورة نظم إدارة التعلم الألكترونى ستستقبل 10 مشاركين فقط ،نظرًا لوجود قائمة انتظار من التسجيل السابق.

وأكدت أنه يشترط الحضور بنسبة 100% ، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية خلال موعد البرنامج الرسمي من الساعة 11 صباحًا حتى 3 ظهرًا.