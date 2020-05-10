داعية إسلامي: خير البيوت بيت فيه يتيم يكرم

شدد الشيخ الشحات العزازي، الداعية الإسلامي، على أهمية كفالة اليتيم، قائلا إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال إنه وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، مشيرًا بإصبعيه السبابة والتي تليها.

وأضاف العزازي، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نور النبي"، على قناة "صد البلد"، أن النبي ذكر أن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله التي يرفع بها البلاء عن العباد هي رحمة الضعفاء، مشيرًا إلى أن النبي قال إن من يغضب يتيما غضب الله لغضبه.

وتابع، أن خير البيوت بيت فيه يتيم فيكرم، وأشر البيوت بيت فيه يتيم فيهان، مؤكدًا على ضرورة إيجاد آلية لإدارة الزكاة والصدقات في الدولة، مثل أن تحتوي جمعية كبيرة تحت مظلتها على الكثير من الجمعيات والمؤسسات الصغيرة.