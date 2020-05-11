حظك اليوم الاثنين 11-5-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز أصحاب برج العقرب بالشجاعة، التركيز العالين الاخلاص والولاء، الطموح، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد نضجك وفصاحتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن حولك، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.