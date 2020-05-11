حظك اليوم الاثنين 11-5-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يمتميز أصحاب برج القوس بالكرم والانطلاق، الحماس، الحيوية، كما أنهم يعشقون الحرية والسفر حول العالم والتعرف على الثقافات الأخرى، وهم رائعون بأحلامِهم وطموحاتهم وتأثيرهم الفعال أينما وجدوا، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يجعلك مشتتا.. ضاعف حذرك واعتن بخطواتك مهما كانت الضغوط لتحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط الوقت مناسب للاهتمام بمشاكل عالقة إذ تستطيع أن تجد حلا لها إذا اعتمدت اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.