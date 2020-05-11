وزارة الأوقاف تدعم العمالة غير المنتظمة بشمال سيناء بـ250 ألف جنيه

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن وزارة الأوقاف خصصت 250 ألف جنيه من "باب البر" للعمالة غير المنتظمة وعمال اليومية فى محافظة شمال سيناء، وذلك لدعمهم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ، في بيان له، إلى أن إدارة البر بمديرية أوقاف شمال سيناء، بدأت صرف مبلغ 500 جنيه لـ500 فرد من العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية من مختلف مراكز المحافظة، والذين أضيروا من إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أنه يجرى حاليًا صرف مبلغ 21 ألف و500 جنيه لـ43 فردًا من العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية فى مركز ومدينة رفح، موضحًا أن "إدارة البر" استخرجت "فيزا كارت" لكل مستحق للصرف من مكاتب البريد أو البنوك.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف خصصت مبلغ خمسين مليون جنيه لصالح المتضررين من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لاسيما العمالة غير المنتظمة، وغيرها من الأسر الأشد احتياجًا.