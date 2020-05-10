افتتاح وحدة رعاية العزل لمرضى كورونا بمستشفى جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، افتتاح وحدة العزل لمرضى فيروس كورونا بالمستشفى الجامعي، وذلك فى إطار جهود الجامعة المتواصلة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من افتتاح وحدة رعاية العزل بقسم الصدرية وتجهيزها بأحدث الأجهزة، هو استقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمستشفى وإجراء تحليل الفيروس لها، لافتًا إلى أن الوحده تحتوي على 8 أسرة رعاية كاملة، وأجهزة تنفس صناعي يشرف عليها فريق طبي متكامل من أقسام الأمراض الصدرية والرعاية المركزة وأمراض القلب والعصبية والباطنة.

وأضاف انه تم تشكيل فريق من الأطباء والأساتذة بهذه الأقسام، بحيث يكون العمل بها على مدار 24 ساعة، ويتكون الفريق من 6 أطباء مقيمين ومدرسين مساعدين ومدرسين بكلية الطب، وكذلك 8 أفراد من فريق التمريض والمؤهلين للعمل بالرعايات.

من جانبه أكد الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب حرص المستشفى الجامعي وكلية الطب بالمشاركة العملية والعلمية لمكافحة فيروس كورونا مع مختلف أجهزة الدولة، مضيفًا أنه تم بدء العمل في إجراء تحاليل لمرضى فيروس كورونا بقسم الاكلينكال باثولوجي بالمستشفى، حيث تم توفير المحاليل اللازمة لعمل مسحات للمرضى والمخالطين، وكذلك عمل تحليل (PCR) لفيروس كورونا، ما يعد نقلة نوعية للخدمة التي تقدمها المستشفى الجامعي لمرضى فيروس كورنا بالمستشفى .

وأشار الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، إلى توفير جميع وسائل الحماية والوقاية للأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، ووحدة الرعاية المركزة من "أفرولات" وأقنعة للوجه.