دينا الشربيني ترند "تويتر".. مشهد انهيارها يحقق 600 ألف مشاهدة

تصدرت الفنانة دينا الشربيني ترند "تويتر"، بعد أن نال مشهد انهيارها في الحلقة الـ16 من مسلسل لعبة النسيان، إعجاب الجمهور.

وحقق المشهد مشاهدات بلغت 600 ألف خلال ساعات قليلة عقب عرض الحلقة.

وقدمت النجمة دينا الشربيني، واحدا من أفضل مشاهدها بالحلقة السادسة عشر من مسلسل لعبة النسيان، وهو مشهد انهيارها بعدما علمت أن زوجها أمجد أحمد صفوت حرمها من ابنها، ليصبح اسم دينا الشربيني الأكثر تداولا على تويتر، وقت عرض الحلقة ويتجاوز المشهد 600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وقدمت النجمة دينا الشربيني أداء مزجت خلاله بين محاولة التماسك والانهيار التام، فمراتٍ تصرخ في وجه زوجها، وأخرى تتوسل إليه بأن لا يفعل ذلك، وفي النهاية لم تقوَ على التحمل لتنهار باكية تمامًا، ومازال مسلسل لعبة النسيان يكشف المزيد عن شخصياته التي تحمل جميعها أسرارًا كبيرة طي الكتمان.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.