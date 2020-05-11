إطلاق حملة نظافة لأحياء مدينة نخل بوسط شمال سيناء

أعلن مجلس مدينة نخل بوسط سيناء، فى بيان له، إطلاق حملة جديدة لنظافة الأحياء داخل المدينة، استهدفت الشارع الرئيسي، وأحياء المزرعة، والفرن، ونخل القديمة.

وذكر سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، أن أعمال الحملة تأتي ضمن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير بنطاق الوحدة المحلية والقرى التابعة، حيث تم تطهير مبنى الوحدة المحلية لقرية النقب، والمجمع التعليمي، والإدارة التعليمية ومكتب البريد، ومستشفى نخل المركزي، ورش وتطهير الشوارع بالمدينة.

ووجه رئيس مدينة نخل برفع وتحسين مستوى الإنارة بكافة أنحاء المدينة، فضلًا عن القيام بأعمال الصيانة الدورية للبنية التحتية بكافة أنحاء المدينة، وخاصة أعمال صيانة الكشافات على الطرق السريعة حفاظًا على أرواح المواطنين من التعرض لمخاطر الحوادث.