صحة وسط سيناء تنظم زيارات للتوعية بأخطار كورونا في المصالح الحكومية

نظمت الإدارة الصحية في نخل عددا من الزيارات الميدانية للمصالح الحكومية بالمدينة، للتوعية بأخطار فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه، للحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس.

وقال الدكتور مصطفى أمين، مدير الإدارة الصحية بنخل، اليوم، إنه تنفيذاً لخطة الإدارة للتوعية بمرض كورونا المستجد جرى زيارة المصالح الحكومية بمدينة نخل وهي مجلس المدينة، الإدارة التعليمية، إدارة الشباب، وإدارة نخل الاجتماعية، من خلال محمد نصر مراقب أول الثقافة الصحية ومسؤول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية، ومحمود صالح مراقب أول الترصد بالإدارة.

وأضاف في بيان، أنه جرى التعريف بفيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، وكذلك حث الجميع على تنفيذ قرار الحد من التجمعات لمنع انتشار الفيروس، بجانب توزيع الملصقات التوعوية على تلك المصالح.