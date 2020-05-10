بعد 20 ثانية فقط من ظهوره في "الاختيار".. عمرو سعد يتصدر تويتر

شهدت نهاية الحلقة الـ16، من مسلسل الاختيار، الذي يجسد قصة حياة الشهيد أحمد منسي، من بطولة الفنان أمير كرارة، مفاجأة سارة، بظهور الفنان عمرو سعد، لمدة 20 ثانية في نهاية الحلقة.

وتصدر عمرو سعد، موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وذلك بالرغم من المدة القليلة التي ظهر فيها بالحلقة، حيث رحب به المغردون ترحيبًا واسعًا ليُضاف إلى قائمة النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف في المسلسل، مثل الفنان محمد رجب، الفنان آسر ياسين، والفنان محمد إمام.

وكتب خالد محمد: "الله يرحمك يا عمرو يا سعد".

وغرد أكرم البزاوي: "حلو المشهد بتاع أمير كرارة وعمرو سعد اللي في آخر الحلقة ده.. ضحكني جدا أمير كرارة لما قاله اللي انت لابسه ده فكرني بدكان شحاتة".

وكتب "كيمو": "مشهد واحد ولقطه أقل من 20 ثانيه طلع تريند عمرو سعد تقيل والله وبحبه من بعد فيلم دكان شحاته و يونس".

وكتبت مروة: "شكل حلقه بكرا هتبقى نار".

وغردت "جيجي": "النجم نجم ولو بس ظهر 20 ثانيه حضوره حضور نجم والله".

ورد زياد طارق: "سؤال النهاردة: تفتكروا عمرو سعد هيموت الحلقة ديه ولا هيصمد لحد بكرة؟".