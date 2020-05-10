مفتي الجمهورية: يجوز منح أموال الزكاة للمستشفيات من باب "ابن السبيل"

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه بالنسبة لمصارف الزكاة الثمانية، لم يعد موجودًا مصرفين منهما، في وقتنا الحاضر، مثل المؤلفة قلوبهم ومصرف في الرقاب، أي فداء العبيد.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نور النبي"، على قناة "صد البلد"، أنه يبقى من هذه المصارف، الفقراء، المساكين، العاملون على الزكاة في بعض الأحوال، الغارمين، في سبيل الله، وابن السبيل.

وتابع: "نلحظ من هذه المصارف غلبة تعلقها بالإنسان وعدم تعلقها بالبنيان أكثر، ولذلك يفضل إغناء الإنسان، بعدها يكون هناك مصرف في سبيل الله، ومصرف ابن السبيل في الكوارث والشدد".

وأشار، إلى أنه لا مانع إطلاقًا من إعطاء المستشفيات والأببنية بقدر معين، توسيعًأ في مدلول مصرف في سبيل الله: "مادامت الأدوية ستصرف للفقراء والمساكين لا مانع من إعطائها أو لجميع الأدوية توسيعًا لقوله تعالى وفي سبيل الله".