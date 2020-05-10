سارة توافق على الزواج من ياسر وتتخلى عن عيسى في الحلقة 17 من حب عمري

بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل حب عمري، بنزاع قضائي في المحكمة بين مريم (هاجر الشرنوبي)، وزوجها الدكتور وسيم (تامر فرج)، بعدما رفعت عليه قضية خلع.

ملخص الحلقة السابعة عشر من حب عمري

وخلال جلسة المحكمة اشترط وسيم أن يحصل على نصف رسالة الماجستير الذي شارك بالكثير بها، بالإضافة لحضوره الخناقات الزوجية وتحليلها لزوجته، وهو الأمر الذي أثبته بشهادة والده زوجته (حنان سليمان).

وقال القاضي إنه سيكون هناك لجنة علمية من الأساتذة لمناقشة وسيم في رسالة زوجته بعدما أكد أحقيته بها، وإذا أثبتت اللجنة نجاحه فستكون نصف رسالة الماجستير من حقه، والأساتذة هم نفس الأشخاص الذين ناقشوا مريم في رسالتها وأعطوها درجة الماجستير مع مرتبة الشرف.

ويتضح من خلال أحداث الحلقة أن ياسر (محمد عادل)، هو من دبر لعيسى (هيثم شاكر) وظيفة المحاسب في فندق بسفاجا لإبعاده عن طريق سارة (سهر الصايغ) والفوز بقلبها.

ويشتري ياسر لسارة فيلا مخصوص لها ويعطيها وظيفة لديه، ثم يطلب منها الزواج وتوافق سارة على التخلي عن عيسى، وترك حياة الفقر معه دون أن تخبره أي شيء عن ما يحدث معها.

يتقدم ياسر لخطبة سارة رسميا من والدتها، ولكن والدتها فاطمة (حنان سليمان) ترفض التحدث في أي شيء دون وجود والدته وأهله معه لأن مجيئه بمفرده، يعني أن والدته غير موافقة على الزواج، كما أنها لا تريد جرح عيسى.

وتخبر فاطمة والد عيسى عم منصور (سامح الصريطي)، بسبب مجيء ياسر، الأمر الذي يسبب مشكلة كبيرة بين عيسى وسارة لجرحه بذلك الشكل دون سبب بعدما فعل كل شيء للفوز بها.

مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

موعد عرض مسلسل حب عمري

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.