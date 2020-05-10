"يارب أنا ضيف".. دعاء جديد لـ مدين

طرح المطرب والملحن مدين، عبر موقعي "يوتيوب" و"فيسبوك"، دعاء بعنوان "يارب أنا ضيف"، غناؤه وتلحينه، ومن كلمات محمد عاطف وتوزيع أحمدعادل.

ومن المنتظر أن يتم طرحه خلال ساعات بعدد من الإذاعات والمحطات الفضائية.

يذكر أن آخر أعمال مدين كانت لحن تتر مسلسل "فرصة تانية" من كلمات تامر حسين وتوزيع نادر حمدي وغناء رامي صبري، والمسلسل بطولة ياسمين صبري ودياب وأيتن عامر وهبة مجدي وأحمد مجدي.

وتتر مسلسل "لماكنا صغيرين" من كلمات أمير طعيمة وتوزيع نادر حمدي وغناء سميرة سعيد، والمسلسل بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج.