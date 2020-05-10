وزير السياحة يزور مدينة الجلالة

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، مشروع مدينة الجلالة، بمصاحبة لواء أركان حرب محمود فكري المدير التنفيذي لمشروع مدينة الجلالة، والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

وخلال الجولة، زار وزير السياحة والآثار بعض مكونات المدينة منها فندق الواحة والذي تم بناءه فوق الجبل على ارتفاع أكثر من 650 مترا، والكورنيش الجبلي والتليفريك والفندق الجبلي والأكوابارك ومرسى اليخوت والفندق الساحلي.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن سعادته بما شاهده من إنجاز في هذا المشروع الضخم ووصفه بأنه مدينة سياحية جبلية شاطئية مكتملة، ذات موقع استراتيجي متميز جدا فهي على بعد 20 كم من العين السخنة، و60 كم من العاصمة الإدارية، و60 دقيقة من القاهرة، مؤكدا أن المدينة سوف تكون واجهة وقبلة سياحية جديدة للمصريين والأجانب.

يوجد بالمدينة أطول تليفريك في الشرق الأوسط بمسافة 4.5 كم يربط بين المنطقة العليا للمدينة وفندقين آخرين هما الفندق الجبلي والفندق الساحلي، كما تضم مدينة الجلالة 8 دور عرض سينمائي، وصالتين تزلج على الجليد، و624 محل ومطعم بلازا، ومدينة لليخوت تسع 333 يختا، بالإضافة إلى ألعاب مائية (أكوا بارك) تضم 73 لعبة مائية منهم 9 ألعاب للكبار و10 حمام سباحة.

وفي نهاية الزيارة قدم وزير السياحة والآثار الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنهائها جميع المباني في هذا الوقت القليل ووفقا للمعايير العالمية، واصفا هذا المشروع بأنه سوف يكون إضافة جديدة للسياحة المصرية.