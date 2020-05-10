وزير السياحة يناقش آليات استقبال الفنادق للزوار خلال عيد الفطر

يعقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الأحد بمدينة الغردقة، لقاءا مع مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، وعدد من رؤساء الغرف السياحية، بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك لمناقشة آليات عمل الفنادق و تنفيذ كل ضوابط التشغيل التي وضعتها وزارة السياحة والآثار.

وقال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن فنادق الغردقة ومرسى علم بدأت تنفيذ كل الضوابط التي اشترطتها الدولة للتشغيل، منوها بأن بعض الفنادق جاهزة للعمل خلال المرحلة الأولى للتشغيل التي ستبدأ يوم 15 مايو الجاري ولاستقبال السياح المصريين، بداية من اجازات عيد الفطر المبارك والبعض الآخر سيعمل خلال المرحلة الثانية للتشغيل خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وأضاف أن تكلفة الاشتراطات التي وضعتها السياحة لتشغيل الفنادق مكلفة، إلا أن كل الفنادق حريصة على تنفيذها حفاظا على حياة النزلاء والعاملين وللعودة للعمل مجددا بعد فترة من الركود السياحي الكامل لأكثر من شهرين.

وكشف أنه رغم معاناة العالم كله من تفشي فيروس كورونا وآثاره السلبية على حياة البشر وكل الأنشطة الاقتصادية، إلا أن هناك العديد من الطلبات تصل إلى الفنادق المصرية من وكلاء سياحة أجانب ومجموعات سياحية بالرغبة في القدوم إلى مصر فور عودة حركة الطيران.

وأوضح أن القطاع السياحي المصري جاهز لاستقبال الحركة السياحية الوافدة من الخارج بفضل الالتزام بكل الضوابط التي تكفل عدم إصابة السياح بالفيروس أو انتقاله من شخص لآخر.

أسعار الغرف الفندقية بالغردقة خلال إجازات عيد الفطر أقل من نظيرتها العام الماضي

ولفت إلى أن أسعار الغرف الفندقية بالغردقة خلال إجازات عيد الفطر ستكون أقل من نظيرتها العام الماضي رغم ارتفاع قيمة التشغيل حاليا، وذلك لرغبة المنشآت الفندقية في العمل والعودة من جديد لاستقبال الزوار.

وكانت الحكومة وافقت مطلع الشهر الجاري على استقبال الفنادق الزوار المصريين بداية من يوم 15 مايو الجاري بحد أقصى 25% من السعة الاستيعابية لكل فندق شريطة الالتزام بكل الضوابط التي وضعتها الدولة بالتوافق مع منظمة الصحة العالمية.