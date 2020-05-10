الصين تفند 24 كذبة أمريكية عن كورونا

أصدرت الصين مقالا مطولا تفند فيه ما وصفته بأنه 24 "ادعاء غير منطقي" أطلقها بعض الساسة الأمريكيين البارزين بشأن تعاملها مع تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ونفت وزارة الخارجية الصينية أغلب اتهامات الساسة الأمريكيين، خاصة اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الصين حجبت معلومات وأن الفيروس نشأ في معمل في مدينة ووهان الصينية.

وشمل المقال الذي يقع في 30 صفحة، ونشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني مساء أمس السبت، تكرارا وتفسيرا للتفنيدات التي وردت في الإفادات الصحفية الأمريكية، وبدأ بالاستشهاد بـ أبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي في القرن التاسع عشر.

وجاء في المقال "كما قال لينكولن يمكنك أن تخدع بعض الناس كل الوقت ويمكنك أن تخدع كل الناس بعض الوقت لكن لا يمكنك أن تخدع كل الناس كل الوقت"، كما استشهد المقال بتقارير إعلامية قالت إن أمريكيين أصيبوا بالوباء قبل تأكيد أول إصابة به في ووهان.

وأضاف المقال أن جميع الأدلة تظهر أن الوباء ليس من صنع الإنسان وأن المعهد لا يملك قدرات تخليق فيروس جديد.

وأورد المقال، جدولا زمنيا لتقديم الصين المعلومات للمجتمع الدولي فيما قالت إنه كان "في الوقت المناسب"، و"بشكل يتسم بالشفافية" نافيا المزاعم الأمريكية بأنها تباطأت في توجيه التحذير.

ورغم تأكيدات الصين المتكررة ما زال القلق بشأن توقيت توصيل المعلومات مستمر، إذ نقل تقرير نشرته مجلة دير شبيجل الألمانية عن جهاز المخابرات الألماني قوله إن محاولات الصين في بادئ الأمر حجب المعلومات أضاعت على العالم ما بين أربعة وستة أسابيع كان يمكن استغلالها في مكافحة الوباء.

ورفض المقال أيضا اقتراحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو بأن الوباء يجب أن يطلق عليه اسم "الفيروس الصيني" أو "فيروس ووهان"، أشار المقال إلى وثائق من منظمة الصحة العالمية تفيد بأن الفيروس يجب ألا يرتبط اسمه بمكان أو بلد.