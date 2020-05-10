الصين تحذر مجددا من حالات العدوى الجماعية بكورونا

دعت اللجنة الوطنية للصحة في الصين مجددا، اليوم، الصينيين لليقظة وتعزيز الحماية الشخصية ضد كورونا عقب ظهور حالات عدوى جماعية بفيروس.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنج اليوم، تعليقا على تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالمرض خلال الساعات الـ 24 الماضية بينها 12 حالة عدوى محلية بعد تراجع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة خلال الأيام الماضية.

وقال فنج، إنه يجب الحفاظ على إجراءات فعالة للحماية الشخصية للوقاية من كورونا، داعيا الصينيين إلى محاولة تجنب التجمعات والسعي للحصول على نصيحة طبية أو إجراء اختبار في المستشفيات المخصصة لذلك إذا ظهرت عليهم أعراض، من بينها الحمى أو السعال أو الإرهاق.