تحت تهديد الثعبان.. رامز جلال يجبر حمو بيكا على الاعتذار لـ"شاكر وبكر"

وقع المطرب الشعبي حمو بيكا، ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال" على شاشة "mbc مصر".

وفور اكتشاف حمو بيكا أنه ضحية مقلب رامز جلال، قال: "كدا غلط.. لأ كدا غلط"، وسأله الفنان رامز جلال عن لون شعره، رد قائلا: "إحنا داخلين على سواد"، وبدأ رامز جلال في تلوين شعر حمو بيكا باللون الأزرق والأخضر، ليصرخ حمو بيكا: "يالهوي.. هينزل على وشي.. إحنا كدا داخلين على سواد".

وفي فقرة التانك توسل الفنان حمو بيكا رامز جلال بتركه وفك قيوده "ياجدعان المية ساقعة"، وأجبر رامز جلال حمو بيكا بقول: "رامز جلال علم عليا"، واستجاب حمو بيكا لذلك.

وفي فقرة الثعبان انفعل حمو بيكا على رامز جلال قائلا: "صلي على النبي.. تعابين لأ يارامز"، وتحت تهديد الثعبان أجبر رامز جلال حمو بيكا على قول: "رامز عم العالم.. رامز اللي علم عليا"، وأجبره الإعتذار لحلمي بكري وهاني شاكر: "أنا آسف ياعم حلمي بكر.. أنا آسف يااستاذ هاني شاكر ياأمير الغناء العربي".

كما أجبره رامز جلال غناء: "رامز اللي علم عليا، وجاب وداني مكان رجليا".

واستدرج الفنان رامز جلال حمو بيكا للسقوط في بركة مياه، ليصرخ الفنان: "طلعني يارامز"، واستدرجه رامز جلال للسقوط من فوق السلم الملئ بالصابون ليقول: "تاني يارامز؟".

برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي" يعرض على "MBC مصر" بعد أذان المغرب مباشرة، ويُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليًا خلال شهر رمضان الكريم.