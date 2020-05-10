تقرير.. تركيا تستغل كورونا وتنقل الأسلحة للميليشيات في ليبيا وسوريا

اتهمت وسائل إعلام دولية، تركيا باستغلال جائحة كورونا لشحن الأسلحة والمعدات العسكرية تحت غطاء المساعدات الطبية الطارئة، وذلك حسبما أعلنت قناة "مداد نيوز" السعودية، نقلًا عن تقرير نشرته صحيفة "ديلي مافريك" الجنوب أفريقية.

ووفقًا للتقرير، فإن 6 طائرات شحن عسكرية تركية سافرت من تركيا إلى جنوب أفريقيا كانت تحمل إحداها كمية صغيرة من الإمدادات الطبية، بينما عادت جميعها محملة بمعدات عسكرية تم شراؤها من شركة الذخيرة RDM "راينميتال دينل مونيتيون" المتخصصة في مجال المدفعية وأنظمة مدافع الهاون والمشاة، رغم أن لوائح جنوب أفريقيا المحلية تسمح فقط بنقل إمدادات الغذاء والدواء وتحظر مد الدول المشاركة في النزاعات بالأسلحة والمعدات.

وزعمت تركيا، أن المعدات والأسلحة ستستخدم في التدريبات العسكرية، ولكن البعض رجح أن الأسلحة ستذهب لميليشيات حكومة السراج في ليبيا، بينما قالت صحيفة "ذا ستار" التي تصدر في جنوب أفريقيا، أن المعدات العسكرية التي اشترتها تركيا ستنتهي على الأرجح في سوريا وليبيا.