مقترح برلماني بدعم الدولة للعاملين بقطاع الكوافير

تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة دعم الدولة للعاملين بقطاع الكوافير، جراء الأزمة الكبيرة التي تواجههم في ظل استمرار أزمة كورونا.

وقالت إن قطاع الكوافير يعمل به ما يزيد عن مليون مواطن، ولكنه تضرر بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، حيث تم إغلاق المحال بداية من الساعة الخامسة.

ولفتت إلى أن طبيعة مواعيد عمل الكوافير تبدأ بعد عودة الموظفين، أي بعد الخامسة مساءًا، ومن ثم فإن إجراءات مواجهة كورونا أدت إلى توقف عمل هذه المحال، كما هو الحال في أيام العطلة الجمعة والسبت.

وأكدت النائبة أن هذه العوامل أدت إلى شلل حركة العمل وطرد العمال، وتسليم محال الإيجار الجديد لرفع القيمة الايجارية الباهظة، لأن أصحاب هذا القطاع أصبحوا جميعًا ملزمين بمصروفات الإيجارات والمرتبات، وتكاليف ثابتة ومتغيرة، وبدون أي تغطيه للإيرادات.

وأشارت "عبدالحليم" إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإجراءات لحماية العاملين في هذا المجال، ومنها توفير الموافقة على قروض من أي مخصصات بدون فوائد ويتم السداد بعد 3 أشهر، حتى يمكنهم تجاوز الأزمة.

ونوهت إلى أهمية مساندة الدولة في تأجيل سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه، وبحث عمل معاش استثنائي لأصحاب المحلات فوق الخمسين من أعمارهم لمده 6 أشهر لأنهم أكثر عرضة للمرض.