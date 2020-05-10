بعد حصولها على جائزة أفضل سيارة.. تعرف على مواصفات "ديسكڤري سبورت"

تعتبر سيارة ديسكڤري سبورت، التي تضاف إلى مجموعة متنوعة من السيارات الرياضية متعددة الأغراض ذات القدرات الفائقة والتطور التكنولوجي، أقوى سيارة ضمن فئتها.

فالسيارة متطورة تكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى، ومعززة بتصميمها الخارجي المحسّن المتكامل بشكل مثالي مع المقصورة الداخلية الممتازة، وبعد حصولها على أفضل سيارة مبيعا خلال العام بالشرقة الأوسط، ترصد "الوطن" أبرز المواصفات الخاصة بالسيارة..

- تم تصميم هذه السيارة باستخدام البنية الهندسية الجديدة Premium Transverse Architecture، المميزة بكفاءة استخدام المحركات الكهربائية.

- تأتي السيارة بمحرك كهربائي هجين، بقوة 48 فولت يساعد على تخفيض الانبعاثات واستهلاك الوقود.

- الهيكل الجديد أكثر صلابة بنسبة 13%، مقارنة بالنسخة السابقة من السيارة.

- تم تثبيت لإطارات صغرى لهيكل السيارة من أجل التخفيض من الضجيج والاهتزازات داخل المقصورة، ما يزيد من راحة الركاب ويوفّر أقصى درجة ممكنة من الأمان.

- مزودة بالنظام الترفيهي المعلوماتي – المزود بأحدث الاتصالات – وترتيبات المقاعد الأكثر مرونة.