"أميك" يكشف مبيعات السيارات المحلية خلال شهر مارس

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن مبيعات السيارات المحلية للشركات المصنعة للسيارات في مصر، خلال شهر مارس من العام الجاري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2019.

وأظهر التقرير حجم المبيعات بالوحدة، وترتيب الشركات المصنعة حسب نسبة كل شركة من المبيعات.

وحسب التقرير احتلت شركة "نيسان" المرتبة الأولى من ناحية الحصة التسويقية الخاصة بها والتي وصلت نسبتها إلى 29% لتسجل انخفاضا عن شهر يناير من عام 2019 والتي حققت خلاله نسبة 25%.

وأظهر التقرير ترتيب الشركات المصنعة من حيث ارتفاع وانخفاض نسب الحصص التسويقية الخاصة بكل شركة مصنعة، حيث جاءت شركة "شيري غبور" بالمرتبة الثانية في تلك القائمة، والتي حققت نسبة 21% خلال شهر يناير 2020، بينما حققت نسبة 5% خلال يناير 2019، فيما جاءت شركة "شيفرولية" بالمرتبة الثالثة، حيث سجلت انخفاض بنسبة وصلت إلى 20% خلال يناير 2020، بينما سجلت نسبة 34% خلال يناير 2019.