وزير الخزانة الأمريكي: معدلات البطالة في الولايات المتحدة ستزداد سوءا

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم، إن مؤشرات البطالة في الولايات المتحدة، ستشهد مزيدا من الارتفاع قبل أن يتجه الوضع نحو الأفضل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح منوتشين، في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الأرقام المعلنة ستزداد سوءا على الأرجح قبل أن تتحسن".

وأكد الوزير الأمريكي، أن البيت الأبيض يدرس إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات المالية لتخفيف تبعات جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" على الاقتصاد الأمريكي، مشددا على أن الحكومة الفدرالية لا تسعى إلى مساعدة الولايات التي "تدار على نحو سيئ".

وأصر منوتشين على أن البيت الأبيض متمسك بضرورة خفض الضريبة على الرواتب.

وجاء هذا التصريح على خلفية إصدار وزارة العمل الأمريكية تقريرا صادما ينص على أن معدل البطالة في البلاد بلغ 14.7 بالمئة الشهر الماضي، مما يحطم المستوى القياسي المسجل منذ الحرب العالمية الثانية.

وفقد الاقتصاد الأمريكي في أبريل الماضي، حسب هذا التقرير، 20.5 مليون وظيفة، في أكبر تراجع منذ الكساد الكبير.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هذا الانخفاض الاقتصادي كان متوقعا، متعهدا بأن كل الوظائف "ستعود قريبا جدا".