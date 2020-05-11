ضبط 147 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع بقنا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة شنت حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو الجاري، ما أسفر عن ضبط 147 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح أحمد السيد وكيل وزارة التموين، أن الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير 72 محضرًا لمخالفات لعدم اعلان أسعار، 16مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية، و12 مخالفة لعدم الاحتفاظ بفواتير، و11 مخالفة لعدم الإعلان عن قائمة تشغيل، و5 مخالفات تصرف في دقيق مخابز، و4مخالفات سلع منتهية الصلاحية، و3مخالفات مخابز مغلقة، و3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملات التموينية نجحت أيضًا في تحرير المحضرين رقمي 382 و384 جنح مركز قوص، حيث تم ضبط 2 طن دقيق مجهول المصدر، و60 كجم لحوم مجهولة المصدر داخل سوبر ماركت.