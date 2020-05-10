الأردن 18 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 18 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن معظم الإصابات سجلت لدى مخالطي سائق الخناصري، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال جابر في إيجاز يومي، إن "الإصابات هي لـ6 سائقين غير أردنيين على الحدود، و12 إصابة لمخالطي سائق الخناصري".

وأشار الوزير الأردني إلى تسجيل حالتي شفاء في مستشفى الأمير حمزة، مؤكدا أن الحالات المتبقية وعددها 93 مصابا يتلقون العلاج اللازم في المستشفيات.

ارتفاع الإصابات بالوباء في الأردن إلى 540

وأشار جابر، إلى أنه وفقا للإصابات المسجلة اليوم، يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 540 إصابة، وإجمالي حالات الشفاء من المرض بلغ 386 حالة.

وأجري 4971 فحصا مخبريا، أمس السبت، ليرتفع إجمالي الفحوص المخبرية منذ بدء فحوص الكشف عن الوباء في الأردن إلى 111285 فحصا مخبريا.