رزان مغربي تصف بوسي في أغلب السقا بـ"مارلين مونرو"

حلت الفنانة بوسي، ضيفة ببرنامج المسابقات الترفيهي "أغلب السقا"، الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي والفنان أحمد السقا، والذي يعرض على فضائية Mbc masr.

وقدمتها الفنانة رزان مغربي، "واحدة من نجمات الغناء الشعبي في مصر، مطربة بنت مطربة بدأت الغناء وهي عندها 15 سنة، كانت بتغني في حنة ميضرش، سبوع مفيش مانع، فرح في الشارع عادي، لحد ما طلعت على وش الدنيا وغنت لفي بينا يا دنيا، المطربة اللي كان نفسها تبقي ولد، اللي مكنتش غاوية مدرسة ووجع دماع، مارلين مونرو السينما".

ودخلت الفنانة بوسي وتصافحت مع الفنانة رزان مغربي، وبسؤال الأخيرة لها عن مكان نشأتها فأجابتها أنها من محافظة الشرقية مركز الزقازيق.

وتقمصت بوسي دور المسحراتي: "يا سقا أصحى لازم تنزل تفطر معانا رمضان كريم"، وغنى الأخير معها أغنية "وحيات قلبي وأفراحه".