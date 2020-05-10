سجل تجاري وعقد تأسيس.. شروط ترخيص الأعلى للإعلام صحيفة لـ"أشخاص"

اشترط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقديم صورة معتمدة من السجل التجاري للترخيص للأشخاص بصدور صحيفة، كما اشترط تقديم نسخة من عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي، وصورة البطاقة الضريبة للصحيفة، بيان بأسماء الملاك ونسبة كل منهم وتقدم صورة من إثبات شخصيتهم، فضلاً عن بيان معتمد بأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصحيفة.

وكان المجلس قد أقر لائحة التراخيص في اجتماع يوم 5 مايو الماضي ترأسه محمد العمري، وكيل الأعلى للإعلام، وشهد مناقشة عدة ملفات ساخنة أبرزها اللائحة ورصد الأعمال المعروضة في رمضان، وانتهى من صياغته وإعلانه اليوم تنفيذا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادرة في فبراير الماضي أي قبل نحو ثلاثة أشهر.

كما يشترط المجلس أيضاً شهادة تسجيل معتمدة بشأم ملكية العلامة التجارية للمؤسسة والصحفية، بيان بالقوائم المالية، صورة من عقد ملكية أو ايجار مقرات المؤسسة والصحيفة خطاب ضمان باسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة عام بقيمة المبالغ الواردة بحسب دورية صدور الصحيفة، تعهد بإيداع هذه المبالغ المستحقة لصالح صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسة الصحفية.

وصرح الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن نماذج التراخيص بأنواعها المختلفة متاحة على موقع المجلس ويتم كتابتها يدوياً وتسليمها بكافة المرفقات المطلوبة والتوقيع عليها بمقر المجلس عقب إجازة عيد الفطر المبارك.